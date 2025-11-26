Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Dienstag (25.11.2025) entwendete ein 24-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Christian-Dierig-Straße.

Gegen 09.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Mann, wie er eine Getränkedose in seine Jacke steckte. Der Mann bezahlte einen Teil seiner Einkäufe an der Kasse. Die Dose und weitere Lebensmittel bezahlte er nicht.

Der Mitarbeiter sprach den 24-Jährigen daraufhin an und verständigte die Polizei. Die Gegenstände hatten einen Warenwert im mittleren einstelligen Bereich.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte zudem eine Zange.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell