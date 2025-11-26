PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Baustelle

Augsburg (ots)

Pfersee - Im Zeitraum von Freitag (21.11.2025), 13.00 Uhr, bis Montag (24.11.2025), 13.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einer Baustelle in der Christian-Dierig-Straße.

Im oben genannten Zeitraum verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu der Baustelle. Der oder die Unbekannten entwendeten mehrere Starkstromkabel.

Zudem beschädigten der oder die bislang Unbekannten den Tankdeckel eines Baggers. Anschließend entwendeten der oder die Unbekannten Diesel aus dem Tank.

Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

