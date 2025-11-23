LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht.
Altenburger Land (ots)
Altenburg: Am 19.11.2025, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in der Zwickauer Straße ein Verkehrsunfall, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kleinwagen in Höhe der Hausnummer 50 gegen ein Verkehrsschild fuhr. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug pflichtwidrig vom Unfallort. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0304337/2025 und nimmt Hinweise unter der Tel. 034474710 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
