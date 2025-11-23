LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht.

Altenburger Land (ots) - Schmölln: In der Nacht vom 20.11.2025 zum 21.11.2025 drangen derzeit unbekannte Täter gewaltsam in zwei Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in der Windbergstraße ein und entwendeten hier u.a. Zubehör eines Pedelecs sowie einen Satz Sommerräder. Der Beuteschaden lag im vierstelligen Bereich. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0303738/2025 und nimmt ...

