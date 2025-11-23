LPI-G: Unter Drogeneinfluss gefahren.

Altenburger Land (ots) - Schmölln: Am 22.11.2025 erhielt die Altenburger Polizei die Information, dass vier Personen an einer Bushaltstelle am Bahnhofsplatz ein Feuer in einem Mülleimer entfacht hatten und hier mehrere Bücher verbrannten, wie sich später herausstellte. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort hatten die Tatverdächtigen den Platz bereits verlassen. Sowohl am Mülleimer als auch an der Bushaltestelle entstand Sachschaden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung ...

mehr