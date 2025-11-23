PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogeneinfluss gefahren.

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 22.11.2025 kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land kurz nach 16:00 Uhr in der Parkstraße einen Pkw BMW. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Aus diesem Grund wurde die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera

