LPI-G: Unter Drogeneinfluss gefahren.
Altenburger Land (ots)
Altenburg: Am 22.11.2025 kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land kurz nach 16:00 Uhr in der Parkstraße einen Pkw BMW. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Aus diesem Grund wurde die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell