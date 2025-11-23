PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Tatverdächtiger schlug am Sonntagmorgen (23.11.2025), gegen 02:35 Uhr, während einer Tanzveranstaltung in einer Lokalität in der Heinrichstraße in Gera einen 19-jährigen mutmaßlich mit einer Glasflasche nieder. Der 19-Jährige, welcher zunächst durch die Tat bewusstlos war, wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte medizinisch versorgt und an ein Krankenhaus überstellt. Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Gera konnten trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen den Täter vor Ort nicht stellen. Die Ermittlungen aufgrund der gefährlichen Körperverletzung wurden eingeleitet. Im Zuge dieser werden Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Täter geben können, gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer: 0304800/2025 bei der Polizei in Gera zu melden. Tel.: 0365 829 0

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

