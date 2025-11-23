Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Diebe auf frischer Tat betroffen

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstag den 22.11.2025 wurde durch eine aufmerksame Anwohnerin der Polizeiinspektion Greiz mitgeteilt, dass sie drei Männer beobachten konnte, wie diese Schrott und Metallteile aus einem Container der Firma Spaleck in Greiz räumten, in einen weißen Transporter luden und sich hierbei jedoch auffällig verhielten, weshalb die Mitteilerin Verdacht schöpfte, dass es hierbei nicht mit rechten Dingen zugehen könnte. Umgehend eingesetzte Polizeikräfte konnten die drei Männer im Alter von 34, 28 und 16 Jahren ebenfalls noch während der Tatbegehung antreffen und diese einer Identitätsfeststellung unterziehen. Die drei Personen konnten der Polizei gegenüber keine plausible Erklärung liefern, weshalb diese bereits eine große Menge Altmetall von dem Container in ihr Fahrzeug luden, wodurch schnell klar wurde, dass diese nicht im Auftrag der Firma handelten. Ein Verantwortlicher der Firma konnte ebenfalls bestätigen, dass es sich hierbei um einen Diebstahl handeln würde und bezifferte den Entwendungsschaden auf ca. 500,- Euro. Im Laufe der Maßnahme konnte das Beutegut gesichert und wieder an den Eigentümer übergeben werden. Zudem wurde bekannt, dass einer der Männer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 34-Jährigen einen Wert von 1,15 Promille. Gegen die drei Beschuldigten wird nun wegen des begangen Bandendiebstahls ermittelt. <MS>

