PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Einbruch in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. In dem Zeitraum vom 20.11.2025 bis hin zu dem 22.11.2025 hebelten bisweilen unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Wohnhaus in der Mollbergstraße in Greiz mittels eines Hebelwerkzeuges auf und beschädigten diese dabei stark. Anschließenden betraten die Täter das Wohnhaus und entwendeten aus diesem diverses Elektrogeräte und weiteres Beutegut, in einer noch nicht bezifferbaren Höhe. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit und eine Spurensicherung durchgeführt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, derzeit gegen Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welcher unter Angabe der Bezugsnummer 0304416/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 12:26

    LPI-G: Schwerer Unfall mit verletzter Person

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 20.11.2025 gegen 16:55 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Zeulenroda-Triebes OT Triebes zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 76-jährigen PKW Fahrerin und einer 81-jährigen Fußgängerin. Nach ersten Erkenntnissen betrat die Fußgängerin die Fahrbahn und wurde durch die PKW Fahrerin erfasst. Die 81-jährige wurde schwer verletzt in ein Klinikum verbracht und es entstand ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 12:25

    LPI-G: Einbruch bei Sportverein

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Vom 19.11.2025 zum 20.11.2025 brachen unbekannte Täter in das Sportlerheim in Pöllwitz ein. Die unbekannten Täter verschafften sich unbefugten Zugang zu einem Lagerschuppen und entwendeten drei Kästen Bier im hohen zweistelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 12:23

    LPI-G: Einbruch Baucontainer

    Altenburg (ots) - Altenburg. Im Zeitraum vom 07.11.2025 bis 19.11.2025 beschädigte ein bislang unbekannte Täter in der Brunnenstraße ein Fenster eines Baucontainers. Aus diesem entwendete er anschließend Baumaterial im mittleren dreistelligen Wert. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren