Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Einbruch in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. In dem Zeitraum vom 20.11.2025 bis hin zu dem 22.11.2025 hebelten bisweilen unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Wohnhaus in der Mollbergstraße in Greiz mittels eines Hebelwerkzeuges auf und beschädigten diese dabei stark. Anschließenden betraten die Täter das Wohnhaus und entwendeten aus diesem diverses Elektrogeräte und weiteres Beutegut, in einer noch nicht bezifferbaren Höhe. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit und eine Spurensicherung durchgeführt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, derzeit gegen Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welcher unter Angabe der Bezugsnummer 0304416/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell