LPI-G: Einbruch Baucontainer

Altenburg (ots) - Altenburg. Am 19.11.2025 gegen 19:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 42-Jährigen in der Padlitzer Straße. Dieser war mit einem E-Scooter unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug bewegte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (SR) Rückfragen bitte an: ...

