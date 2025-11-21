PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Einbruch Baucontainer

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 07.11.2025 bis 19.11.2025 beschädigte ein bislang unbekannte Täter in der Brunnenstraße ein Fenster eines Baucontainers. Aus diesem entwendete er anschließend Baumaterial im mittleren dreistelligen Wert. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 03026779/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

