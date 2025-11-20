LPI-G: Fahren unter Cannabiseinfluss
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am 19.11.2025 gegen 21:25 Uhr unterzogen Beamte der Polizei Greiz einen 19-jährigen Transporterfahrer einer Verkehrskontrolle in der Zeulenrodaer Straße in Triebes. Bei der Kontrolle reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den jungen Mann wird wegen des Fahren unter Einfluss berauschender Mittel ermittelt. (BF)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell