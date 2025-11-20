PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Auto

Altenburg (ots)

Nobitz. Im Zeitraum vom 18.11.2025, 18:30 Uhr bis 19.11.2025, 05:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem umfriedeten Grundstück eines Ehepaares im Dippelsdorfer Weg. Anschließend entfernten diese mit einem bislang unbekannten Tatwerkzeug alle vier Reifen eines auf dem Grundstück befindlichen Autos. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein geschätzter Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Trotz bisheriger polizeilicher Maßnahmen liegen derzeit noch keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0301250/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera

