Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: gemeldete Ölspur

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN1

Meldebild: Ölspur

Datum: 10.11.2025

Uhrzeit: 18:03 Uhr

Einsatzort: von-Dornik-Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Aufgrund eines technischen Defekts an einem Fahrzeug waren Betriebsmittel ausgelaufen. Da es sich jedoch lediglich um einige größere AdBlue-Flecken handelte, beschränkten sich die Maßnahmen auf das Verdünnen und Wegspülen mit Wasser.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell