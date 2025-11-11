FW Alpen: gemeldete Ölspur
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN1
Meldebild: Ölspur
Datum: 10.11.2025
Uhrzeit: 18:03 Uhr
Einsatzort: von-Dornik-Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Aufgrund eines technischen Defekts an einem Fahrzeug waren Betriebsmittel ausgelaufen. Da es sich jedoch lediglich um einige größere AdBlue-Flecken handelte, beschränkten sich die Maßnahmen auf das Verdünnen und Wegspülen mit Wasser.
