FW Alpen: Person in Wohnung
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2Y
Meldebild: Person in Wohnung
Datum: 07.11.2025
Uhrzeit: 03:40 Uhr
Einsatzort: Burgstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Mit Hilfe des Türöffnungs-Sets verschafften die Einsatzkräfte sich Zugang zur Wohneinheit. Anschließend konnte die Person an den Rettungsdienst übergeben werden.
