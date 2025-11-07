Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Person in Wohnung

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2Y

Meldebild: Person in Wohnung

Datum: 07.11.2025

Uhrzeit: 03:40 Uhr

Einsatzort: Burgstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Mit Hilfe des Türöffnungs-Sets verschafften die Einsatzkräfte sich Zugang zur Wohneinheit. Anschließend konnte die Person an den Rettungsdienst übergeben werden.

