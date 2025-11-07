FW Alpen: Verkehrsunfall mit zwei Pkw
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H3Y
Meldebild: Person eingeklemmt
Datum: 06.11.2025
Uhrzeit: 12:20 Uhr
Einsatzort: Weseler Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen, Einheit Veen
Vor Ort war es zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Glücklicherweise bestätigte sich die ursprüngliche Meldung, dass eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde, nicht. Da ein Fahrzeug allerdings auf der Seite lag, konnte eine Person dieses nicht mehr selbstständig verlassen. Um Zugang zum Fahrzeug zu schaffen, entfernten die Einsatzkräfte die Frontscheibe, sodass die Person das Fahrzeug selbstständig verlassen konnte. Parallel dazu wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Insgesamt versorgten Feuerwehr und Rettungsdienst drei verletzte Personen. An den verunfallten Fahrzeugen klemmten die Einsatzkräfte die Batterien ab, streuten auslaufende Betriebsmittel ab und führten das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zu.
