FW Alpen: Ölspur auf der A57

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN1

Meldebild: Ölspur

Datum: 22.10.2025

Uhrzeit: 15:29 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Vermutlich durch unzureichende Ladungssicherung, wurde ein Benzinkanister auf die Fahrbahn geschleudert. Bis der Straßenbauträger und ein mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragtes Unternehmen vor Ort waren, sperrten die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle ab.

