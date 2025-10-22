PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ölspur auf der A57

FW Alpen: Ölspur auf der A57
  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN1

Meldebild: Ölspur

Datum: 22.10.2025

Uhrzeit: 15:29 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Vermutlich durch unzureichende Ladungssicherung, wurde ein Benzinkanister auf die Fahrbahn geschleudert. Bis der Straßenbauträger und ein mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragtes Unternehmen vor Ort waren, sperrten die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle ab.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren