FW Alpen: Ölspur auf der A57
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN1
Meldebild: Ölspur
Datum: 22.10.2025
Uhrzeit: 15:29 Uhr
Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Vermutlich durch unzureichende Ladungssicherung, wurde ein Benzinkanister auf die Fahrbahn geschleudert. Bis der Straßenbauträger und ein mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragtes Unternehmen vor Ort waren, sperrten die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle ab.
