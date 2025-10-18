FW Alpen: gemeldeter Heimrauchmelder
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B2
Meldebild: Heimrauchmelder
Datum: 17.10.2025
Uhrzeit: 17:59 Uhr
Einsatzort: Alte Kirchstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Anwohner nahmen einen Piepton wahr, vermuteten einen Rauchmelder und wählten daraufhin den Notruf. Ein Trupp kontrollierte den Bereich, konnte jedoch nichts feststellen.
