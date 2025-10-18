Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: gemeldeter Heimrauchmelder

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Heimrauchmelder

Datum: 17.10.2025

Uhrzeit: 17:59 Uhr

Einsatzort: Alte Kirchstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Anwohner nahmen einen Piepton wahr, vermuteten einen Rauchmelder und wählten daraufhin den Notruf. Ein Trupp kontrollierte den Bereich, konnte jedoch nichts feststellen.

