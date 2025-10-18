FW Alpen: ausgelöste Brandmeldeanlage
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: BMA3
Meldebild: BMA-Alarm
Datum: 18.10.2025
Uhrzeit: 11:58 Uhr
Einsatzort: Weseler Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen
Durch Reinigungsarbeiten wurde ein Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, woraufhin die Einheiten Alpen und Veen alarmiert wurden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich. Hierbei gab es keine Feststellung.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell