Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfallflucht

Wiesbaden (ots)

1. Verkehrsunfallflucht,

Wiesbaden, Klopstockstraße,

Sonntag, 24.08.2025, 01:30 Uhr

(am) In der Nacht auf Sonntag ereignete sich in der Klopstockstraße in Wiesbaden eine Unfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Gegen 01:30 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug hinten links an die Stoßstange eines geparkten VW Passats und verursachte einen Schaden von rund 1.800 Euro. Die am Steuer des Unfallfahrzeugs sitzende Person flüchtete, ohne Verantwortung für den Unfall zu übernehmen.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

