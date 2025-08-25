Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 17-Jährigen

Wiesbaden,

25.08.2025

(am) Die am 08.08.2025 um 14:47 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 17-jährigen Mädchen aus Weilburg wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort der Jugendlichen ist der Polizei bekannt.

Es wird gebeten, die zur Verfügung gestellten Lichtbilder nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen.

