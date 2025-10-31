Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Rauchentwicklung löste Brandmeldeanlage aus

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: BMA3

Meldebild: BMA-Alarm

Datum: 29.10.2025

Uhrzeit: 15:19 Uhr

Einsatzort: Neue Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Eine Rauchentwicklung in einem Nebenraum eines Lebensmittelmarktes löste einen Melder der Brandmeldeanlage aus, wodurch alle drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Alpen alarmiert wurden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mit Hilfe einer Wärmebildkamera, brachte das verursachende elektrische Gerät ins Freie und lüftete quer. Der Einsatz war nach 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell