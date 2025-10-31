FW Alpen: Rauchentwicklung löste Brandmeldeanlage aus
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: BMA3
Meldebild: BMA-Alarm
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 15:19 Uhr
Einsatzort: Neue Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen
Eine Rauchentwicklung in einem Nebenraum eines Lebensmittelmarktes löste einen Melder der Brandmeldeanlage aus, wodurch alle drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Alpen alarmiert wurden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mit Hilfe einer Wärmebildkamera, brachte das verursachende elektrische Gerät ins Freie und lüftete quer. Der Einsatz war nach 30 Minuten beendet.
