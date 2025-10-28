Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Bereitschaftsübung in Weeze

Alpen

Am vergangenen Samstag fand eine große Übung der Bezirksbereitschaft 1 (Bezirksregierung Düsseldorf) des Landes Nordrhein-Westfalen auf der Training-Base in Weeze statt. Die Freiwillige Feuerwehr Alpen stellt in der Bereitschaft Einsatzkräfte und ein Mehrzweckfahrzeug der Einheit Menzelen. Gemeinsam mit Einsatzkräfte der Feuerwehr Duisburg, aus dem Kreis Kleve und eben dem Kreis Wesel wurden verschiedene Zug- und Verbandslagen geübt. Insgesamt waren 135 Einsatzkräfte mit 35 Fahrzeugen vor Ort. Die Bezirksbereitschaften werden in der Regel für überörtliche Großschadenslagen angefordert und unterstützen dann die Feuerwehren am jeweiligen Einsatzort. Ein gemeinsames Üben im Rahmen der jährlichen Bereitschaftsübung bildet daher die Basis, um Abläufe mit anderen Kräften im potentiellen Einsatz bestmöglich durchführen zu können.

