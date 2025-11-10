FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)
Datum: 10.11.2025
Uhrzeit: 10:10 Uhr
Einsatzort: Burgstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen
Aufgrund der räumlichen Enge an der Einsatzstelle hat der Rettungsdienst die Drehleiter der Einheit Alpen zur Unterstützung nachgefordert. Eine Person wurde mithilfe der Drehleiter schonend aus dem ersten Obergeschoss gerettet und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.
