Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 10.11.2025

Uhrzeit: 10:10 Uhr

Einsatzort: Burgstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen

Aufgrund der räumlichen Enge an der Einsatzstelle hat der Rettungsdienst die Drehleiter der Einheit Alpen zur Unterstützung nachgefordert. Eine Person wurde mithilfe der Drehleiter schonend aus dem ersten Obergeschoss gerettet und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

