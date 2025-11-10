Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Auslaufende Betriebsmittel

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 08.11.2025

Uhrzeit: 23:49 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Auf der A57 kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Da keine Betriebsmittel ausliefen, musste die Feuerwehr nicht eingreifen und konnte wieder einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell