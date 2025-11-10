FW Alpen: Auslaufende Betriebsmittel
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN2
Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel
Datum: 08.11.2025
Uhrzeit: 23:49 Uhr
Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Auf der A57 kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Da keine Betriebsmittel ausliefen, musste die Feuerwehr nicht eingreifen und konnte wieder einrücken.
