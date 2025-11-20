PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugsdelikt

Altenburg (ots)

Lucka. Am 17.11.2025 wurde eine Seniorin durch einen Unbekannten telefonisch kontaktiert und ihr vorgespielt, dass sie im Lotto gewonnen hätte. Im Rahmen des Gesprächs überzeugte der Anrufer die Frau, dass sie Apple-Pay-Karten im Wert von 500 Euro kaufte und die Codes telefonisch übermittelte. Anschließend versuchte der Täter die Seniorin am Folgetag (18.11.2025) nochmals von einer Zahlung zu überzeugen. Jedoch informierte die Geschädigte eine Mitarbeiter ihrer Hausbank, welche umgehend die Polizei informierte. An dieser Stelle warnt die Polizei vor derartigen Betrugsmaschen. Geben Sie keine sensiblen oder vertraulichen Daten an Unbekannte heraus oder kontaktieren Sie im Zweifel die Polizei oder Angehörige. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

