Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährdung des Straßenverkehrs

Greiz (ots)

Greiz. Am 18.11.2025 gegen 22:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße aus Richtung Treben kommend in Richtung Altenburg und überholt nach bisherigen Erkenntnissen hierbei mehrere Fahrzeugkolonnen mit hoher Geschwindigkeit. Anschließend fiel der Fahrer am 19.11.2025 gegen 01:20 Uhr nochmals mit seinem Fahrverhalten auf, überfuhr in Windischleuba eine Verkehrsinsel, wodurch es zur Kollision mit einer Leitplanke und anschließend mit einem Betonsockel kam. Hierbei wurde der 53-Jährige leichtverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug bewegte und wurde deshalb zur gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. In diesem leistete er wiederholt Widerstand gegen die Polizeibeamten und beschädigte hierbei Teile eines Krankenbettes. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

