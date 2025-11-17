LPI-G: Autodiebstahl
Altenburg (ots)
Altenburg. Im Zeitraum vom 07.11.2025, 12:00 Uhr bis 13.11.2025, 10:00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Personen auf das frei zugängliche Gelände eines Autohauses in der Remsaer Straße. Anschließend öffneten sie auf bislang unbekannte Weise ein Pkw und fuhren anschließend unerkannt in unbekannte Richtung mit diesem davon. Das Fahrzeug hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0297076/2025) (SR)
