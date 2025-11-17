LPI-G: Autodiebstahl

Gera (ots) - Gera. Am 15.11.2025 im Zeitraum von 09:15 Uhr bis 11:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Feuerlöscher aus zwei verschiedenen Straßenbahnen, welche unter den Fahrgastsitzen angebracht waren. Anschließend entfernte er sich unerkannt aus der Straßenbahn. Im Nachgang fiel dem Unternehmen der Verlust auf und diese informierten die Polizei. Der Schaden des Beutegutes kann derzeit noch nicht beziffert werden. Trotz eingeleiteter Ermittlungen liegen ...

mehr