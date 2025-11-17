Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Greiz (ots)

Ronneburg. Am 15.11.2025 teilte ein Zeuge der Polizei gegen 14:50 Uhr mit, dass sich fünf Personen auf die Fahrbahn in der Weidaer Straße und Brunnenstraße gelegt haben sollen. Dadurch musste der 57-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug stark abbremsen. Trotz des Einsatzes der Polizei konnten vor Ort keine Personen mehr angetroffen werden. Glücklicherweise wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0297993/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell