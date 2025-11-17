LPI-G: Besonders schwerer Fall des Diebstahls
Altenburg (ots)
Nobitz. Im Zeitraum vom 13.11.2025 bis 14.11.2025 öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam ein Tor des umfriedeten Außenbereichs eines Einkaufszentrums. Anschließend entwendete er mehrere Gasflaschen in einem niedrigen dreistelligen Wert. Anschließend entfernte er sich unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0297164/2025) (SR)
