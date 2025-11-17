PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera
LPI-G: Körperverletzung durch Böller

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 15.11.2025 gegen 03:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. In der Folge warf ein bislang Unbekannter einen angezündeten Böller in Richtung eines 19-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen hob dieser sodann den Böller auf, um diesen wegzuwerfen. Hierbei detonierte der Böller bereits, sodass er sich schwere Verletzungen seiner Hand zuzog. Anschließend begab er sich selbstständig in eine nahliegendes Krankenhaus. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Trotz bisher eingeleiteter Ermittlungen, konnte kein Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0297712/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx




