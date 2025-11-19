PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl an Schwimmhalle

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 17.11.2025 bis 18.11.2025 gegen 05:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen eine Reinigungsanlage einer Schwimmhalle in der Teichpromenade im niedrigen vierstelligen Wert. Hierzu entfernten die Täter diese auf bislang unbekannte Weise von der Außenseite des Gebäudes und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern derzeit noch an. Zudem bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0300016/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 07:57

    LPI-G: Autodiebstahl

    Altenburg (ots) - Altenburg. Im Zeitraum vom 07.11.2025, 12:00 Uhr bis 13.11.2025, 10:00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Personen auf das frei zugängliche Gelände eines Autohauses in der Remsaer Straße. Anschließend öffneten sie auf bislang unbekannte Weise ein Pkw und fuhren anschließend unerkannt in unbekannte Richtung mit diesem davon. Das Fahrzeug hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 07:56

    LPI-G: Körperverletzung durch Böller

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 15.11.2025 gegen 03:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. In der Folge warf ein bislang Unbekannter einen angezündeten Böller in Richtung eines 19-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen hob dieser sodann den Böller auf, um diesen wegzuwerfen. Hierbei detonierte der Böller bereits, sodass er sich schwere Verletzungen seiner Hand zuzog. Anschließend begab er ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 07:54

    LPI-G: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Greiz (ots) - Ronneburg. Am 15.11.2025 teilte ein Zeuge der Polizei gegen 14:50 Uhr mit, dass sich fünf Personen auf die Fahrbahn in der Weidaer Straße und Brunnenstraße gelegt haben sollen. Dadurch musste der 57-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug stark abbremsen. Trotz des Einsatzes der Polizei konnten vor Ort keine Personen mehr angetroffen werden. Glücklicherweise wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren