Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl an Schwimmhalle

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 17.11.2025 bis 18.11.2025 gegen 05:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen eine Reinigungsanlage einer Schwimmhalle in der Teichpromenade im niedrigen vierstelligen Wert. Hierzu entfernten die Täter diese auf bislang unbekannte Weise von der Außenseite des Gebäudes und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern derzeit noch an. Zudem bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0300016/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell