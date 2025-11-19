PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Roter VW kollidiert mit Dienstgebäude der Polizei - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am 19.11.2025 kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall. Ein in psychischem Ausnahmezustand befindlicher 65-jähriger Fahrzeugführer kollidierte hierbei gegen 18:00 Uhr mit seinem roten VW Tiguan mit der Hausfassade der Landespolizeiinspektion Gera, Theaterstraße 3. Es entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Gesamtumstände sind bislang unklar. Daher bittet die Polizei Zeugen oder geschädigte Personen, die den auffälligen roten VW Tiguan im Vorfeld oder während des Unfalls beobachtet haben, sich telefonisch unter 0365 829-0 zum Bezugszeichen 0301995/2025 zu melden. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

