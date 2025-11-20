PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtliche Verfolgungsfahrt

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am 20.11.2025 gegen 01:55 Uhr wollten Beamte der Polizei Greiz, einen vor Ihnen fahrenden PKW Skoda in der Ortslage Wolfersdorf einer Verkehrskontrolle unterziehen. Grund war, dass das angebrachte amtliche Kennzeichen nicht im Abfragesystem vergeben war und somit das Interesse der Polizeibeamten weckte. Als der Fahrzeugführer bemerkte, dass er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, gab er Gas und versuchte sich durch Flucht dieser Maßnahme zu entziehen. Die daraufhin folgende Verfolgungsfahrt über mehrere Ortslagen endete, als der Fliehende über eine Bodenwelle fuhr und dabei einer der Reifen platzte. Trotz der Fahrt auf blanker Felge konnte das Fahrzeug in der Ortslage Endschütz gestellt werden. Im Fahrzeug saß ein 31-jähriger Mann, welcher unter Einfluss von Cannabis und Methamphetamin stand und keine Fahrerlaubnis besaß. Da der PKW neben des kaputten Reifens auch noch eine Beschädigung an der Ölwanne hatte, musste die Feuerwehr zur Abbindung der Betriebsstoffe hinzugezogen werden. Der Mann wurde anschließend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen mehrerer Verkehrsstraftaten ermittelt. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

