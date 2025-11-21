Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Unfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 20.11.2025 gegen 16:55 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Zeulenroda-Triebes OT Triebes zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 76-jährigen PKW Fahrerin und einer 81-jährigen Fußgängerin. Nach ersten Erkenntnissen betrat die Fußgängerin die Fahrbahn und wurde durch die PKW Fahrerin erfasst. Die 81-jährige wurde schwer verletzt in ein Klinikum verbracht und es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren 4-stelligen Betrages. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei. (BF)

