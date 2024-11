Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Verkehrssicherheitsandacht zum Gedenken an die Unfallopfer

Kreis Borken

13 Menschen haben in den vergangenen zwölf Monaten durch Verkehrsunfälle auf den Straßen im Kreis Borken ihr Leben verloren. Diese Zahl rückte am 22. November in besonderer Weise in den Blickpunkt. Neben der bloßen Zahl berührten jedoch die damit verbundenen, einzelnen Schicksale die Teilnehmer der ökumenischen Verkehrssicherheitsandacht.

Rund 50 Teilnehmer hatten sich dazu in der St.-Marien-Kirche in Rhede Vardingholt eingefunden. Die Koordinatorin der Notfallseelsorge im Kreis Borken, Pfarrerin Alexandra Hippchen, gestaltete den Gottesdienst. Im Mittelpunkt stand die namentliche Nennung jedes Unfallopfers, zu dessen Gedenken jeweils eine Kerze entzündet wurde - ein berührender Moment. Dr. Elisabeth Schwenzow, Vorstandsmitglied des Kreises Borken und Leiterin des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, richtete stellvertretend für Landrat Dr. Kai Zwicker bei dem anschließenden Kaffeetrinken das Wort an die Teilnehmer. Dr. Schwenzow dankte den anwesenden Helferinnen und Helfern für ihr ehrenamtliches und berufliches Engagement auf den verschiedensten Feldern der Verkehrssicherheitsarbeit. "Warum Ihr Wirken, Ihr Einsatz und Ihre Arbeit unverzichtbar sind, zeigen uns leider die Nachrichten zu schweren Verkehrsunfällen, die sich auf den Straßen unseres Kreises ereignen", erklärte sie. In den vergangenen zwölf Monaten haben zwei Fußgänger, vier Fahrer von Pedelecs und Fahrrädern, zwei Krankenfahrstuhlfahrer, ein Motorradfahrer und vier Pkw-Fahrer durch einen Verkehrsunfall ihr Leben verloren, so Dr. Schwenzow. Solche tödlichen Unfälle stellen ein schockierendes Ereignis dar, welches das Leben der Angehörigen aus den bisherigen Bahnen reiße: "Wir fühlen mit den Angehörigen." Sie ergänzte in Richtung der anwesenden Mitglieder der Rettungskette: "Uns allen sollte bewusst sein, was solche Einsätze auch für Sie als Helfer bedeuten. Sie wenden sich den Betroffenen mitfühlend zu, Ihre Fürsorge gilt aber auch den Einsatzkräften."

Mit der Verkehrssicherheitsandacht wird seit vielen Jahren der Verkehrsunfallopfer auf den Straßen des Kreises Borken gedacht und die Arbeit der betroffenen Rettungskette gewürdigt.

