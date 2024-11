Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Einfamilienhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Zwei-Linden-Weg;

Tatzeit: zwischen 22.11.22024, 10.30 Uhr, und 23.11.2024, 15.00 Uhr;

Sich Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft haben Unbekannte in Borken. Die Täter warfen in der Nacht zum Samstag eine Fensterscheibe mit einem Stein ein und gelangten so in das Objekt am Zwei-Linden-Weg. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Über die Tatbeute können bisher keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell