LPI-G: Einbruch bei Sportverein
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Vom 19.11.2025 zum 20.11.2025 brachen unbekannte Täter in das Sportlerheim in Pöllwitz ein. Die unbekannten Täter verschafften sich unbefugten Zugang zu einem Lagerschuppen und entwendeten drei Kästen Bier im hohen zweistelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (BF)
