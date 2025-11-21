LPI-G: Einbruch bei Sportverein

Altenburg (ots) - Altenburg. Im Zeitraum vom 07.11.2025 bis 19.11.2025 beschädigte ein bislang unbekannte Täter in der Brunnenstraße ein Fenster eines Baucontainers. Aus diesem entwendete er anschließend Baumaterial im mittleren dreistelligen Wert. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu ...

