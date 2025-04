Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abbiegevorgang übersehen - zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Buchholz (ots)

Die Fahrerin eines Peugeot fuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Landstraße 1037, zwischen Buchholz und Stempeda, auf einem Mopedfahrer auf. Dieser beabsichtigte in einen Feldweg einzubiegen. Hierbei setzte die Autofahrerin zum Überholen an und kollidierte mit dem Kleinkraftrad. Der 15-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Sozius wurden in Folge des Aufpralls verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

