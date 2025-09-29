PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Bad Endbach: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung in Hartenrod

Giessen (ots)

Bad Endbach: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung in Hartenrod

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen (28. September) in der Hauptstraße bitten Staatsanwaltschaft und Polizei um Mithilfe.

Gegen 04.20 Uhr wurde ein 19-Jähriger mutmaßlich von vier unbekannten Tätern im Hauseingangsbereichs eines Mehrfamilienhauses angegriffen und verletzt. Die Unbekannten flüchteten. Die nicht lebensbedrohlichen Verletzungen des Opfers mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Hintergründe zu dieser Tat und der genaue Tatablauf sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nach Zeugen und fragen:

   - Wer hat die Streitigkeiten beobachtet und kann Angaben zu den 
     unbekannten Tätern machen?
   - Wem sind am frühen Morgen in Hartenrod verdächtige Personen oder
     Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kripo in Marburg unter der Telefonnummer 06421 406-0 entgegen.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg unter der Telefonnummer 06421 290 222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Marburg

Alisa Jockel, Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin der Polizei

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren