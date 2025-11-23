PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzter Person in Weida

Greiz (ots)

Weida. Am Samstag den 22.11.2025 ereignete sich gegen 15:20 Uhr auf der B92 zwischen Wolfsgefährt und Weida, auf Höhe des zweispurigen Abteils ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Unfallursächlich war ein unvermittelter Stopp einer Unfallbeteiligten VW Fahrerin auf der Fahrbahn der B92, aufgrund der tief stehenden Sonne. Ein weiterer Unfallbeteiligter welcher ebenfalls in Richtung Weida fuhr musste aufgrund dessen dahinter halten. Als diese den nachfolgenden Verkehr vorbeiließ, scherte sie aus, um den PKW, VW zu überholen. Zwischenzeitlich näherte sich der dritte Unfallbeteiligte Opel Fahrer, welcher nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf das ausscherende Fahrzeug auffuhr. Durch die Kollision zwischen beiden Fahrzeugen entstand an diesen erheblichen Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden musste. Zudem wurde der Opelfahrer durch den Aufprall leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die Bundesstraße für eine gewisse Zeit gesperrt werden. In dieser Zeit ereigneten sich, aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, im unmittelbaren Umfeld, noch mehrere weitere Unfälle, jedoch ohne Personenschaden. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

