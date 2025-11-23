PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Betrunken mit Krankenfahrstuhl unterwegs

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 22.11.2025 kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land um 19:38 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße einen 53-jährigen Altenburger, der mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Am Fahrzeug fehlte das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen und der Fahrzeugführer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,64 Promille. Daher erfolgte eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

