LPI-G: Betrunken mit Krankenfahrstuhl unterwegs
Altenburger Land (ots)
Altenburg: Am 22.11.2025 kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land um 19:38 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße einen 53-jährigen Altenburger, der mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Am Fahrzeug fehlte das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen und der Fahrzeugführer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,64 Promille. Daher erfolgte eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens.
