Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeiinspektion Augsburg West startet am 2. Dezember 2025

Augsburg (ots)

Augsburg - Die Polizeiinspektion Augsburg West wird am kommenden Dienstag (02.12.2025) in den Dienstbetrieb starten. Ab 0 Uhr wird die neu gegründete Polizeiinspektion in Betrieb sein und damit die bestehenden Inspektion Augsburg 5 sowie Augsburg 6 vereinen. Die Türen der Inspektionen in Pfersee und Oberhausen werden zeitgleich geschlossen.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich ab 2. Dezember 2025 an die Polizeiinspektion West zu wenden. Diese befindet sich in der Reeseallee 1 und wird unter der Telefonnummer 0821/323-2510 erreichbar sein.

Mit Pressemeldung vom 06.06.2025 haben wir bereits über den Umzug informiert: [...] Das Bayerische Staatsministerium des Innern für Sport und Integration hat die Zustimmung erteilt, dass die Polizeiinspektionen Augsburg 5 (Oberhausen) und Augsburg 6 (Pfersee) am 2. Dezember 2025 zur Polizeiinspektion Augsburg West zusammengelegt werden. Somit wird die neue PI Augsburg West sogar früher als zuletzt geplant in dem Neubau an der Bürgermeister-Ackermann-Straße (Anschrift: Reeseallee 1) den Betrieb aufnehmen.

Der Start der PI Augsburg West vollendet damit die bereits zur Jahrtausendwende in Planung genommene Neustrukturierung der Augsburger Schutzpolizeidienststellen auf die großstädtischen Bedürfnisse durch Schaffung leistungsstarker Großinspektionen, in deren Zuge durch Zusammenlegung der beiden Innenstadt-Inspektionen 1 und 2 im Jahr 2003 die neue PI Augsburg Mitte geschaffen wurde. In einem weiteren Schritt wurden zum 1. Januar 2009 die Polizeiinspektionen Augsburg 4, 7 und 8 zur PI Augsburg Süd zusammengelegt. Die ehemalige PI Augsburg 3 führt zwischenzeitlich die Bezeichnung PI Augsburg Ost und ist zum 1. Februar 2025 in ihr neues Gebäude an der Bürgermeister-Wegele-Straße 4 umgezogen.

