PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeiinspektion Augsburg West startet am 2. Dezember 2025

Augsburg (ots)

Augsburg - Die Polizeiinspektion Augsburg West wird am kommenden Dienstag (02.12.2025) in den Dienstbetrieb starten. Ab 0 Uhr wird die neu gegründete Polizeiinspektion in Betrieb sein und damit die bestehenden Inspektion Augsburg 5 sowie Augsburg 6 vereinen. Die Türen der Inspektionen in Pfersee und Oberhausen werden zeitgleich geschlossen.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich ab 2. Dezember 2025 an die Polizeiinspektion West zu wenden. Diese befindet sich in der Reeseallee 1 und wird unter der Telefonnummer 0821/323-2510 erreichbar sein.

Mit Pressemeldung vom 06.06.2025 haben wir bereits über den Umzug informiert: [...] Das Bayerische Staatsministerium des Innern für Sport und Integration hat die Zustimmung erteilt, dass die Polizeiinspektionen Augsburg 5 (Oberhausen) und Augsburg 6 (Pfersee) am 2. Dezember 2025 zur Polizeiinspektion Augsburg West zusammengelegt werden. Somit wird die neue PI Augsburg West sogar früher als zuletzt geplant in dem Neubau an der Bürgermeister-Ackermann-Straße (Anschrift: Reeseallee 1) den Betrieb aufnehmen.

Der Start der PI Augsburg West vollendet damit die bereits zur Jahrtausendwende in Planung genommene Neustrukturierung der Augsburger Schutzpolizeidienststellen auf die großstädtischen Bedürfnisse durch Schaffung leistungsstarker Großinspektionen, in deren Zuge durch Zusammenlegung der beiden Innenstadt-Inspektionen 1 und 2 im Jahr 2003 die neue PI Augsburg Mitte geschaffen wurde. In einem weiteren Schritt wurden zum 1. Januar 2009 die Polizeiinspektionen Augsburg 4, 7 und 8 zur PI Augsburg Süd zusammengelegt. Die ehemalige PI Augsburg 3 führt zwischenzeitlich die Bezeichnung PI Augsburg Ost und ist zum 1. Februar 2025 in ihr neues Gebäude an der Bürgermeister-Wegele-Straße 4 umgezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 14:19

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - Schockanruf

    Augsburg (ots) - Königsbrunn - Im Zeitraum von Donnerstag (20.10.2025), 12.00 Uhr, bis Montag (24.11.2025), 10.30 Uhr kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 88-Jährigen aus Königsbrunn. Am Donnerstag gegen 12.00 Uhr rief ein bislang Unbekannter bei der 88-Jährigen an. Er gab sich als Polizeibeamter aus. Bei dem Telefonat schilderte der Unbekannte, dass ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:18

    POL Schwaben Nord: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger

    Augsburg (ots) - Bobingen - Seit 23.11.2025 gilt die 15-Jährige Tamara M. als vermisst. Sie verließ an diesem Tag das elterliche Zuhause und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Möglicherweise ist sie mit einem Bekannten unterwegs. Beschreibung der Jugendlichen: ca. 160 cm, schlank, ca. 60 kg, dunkelblonde bis braune Haare Bekleidung: schwarze College Jacke mit ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:17

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Dienstag (25.11.2025) entwendete ein 24-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Christian-Dierig-Straße. Gegen 09.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Mann, wie er eine Getränkedose in seine Jacke steckte. Der Mann bezahlte einen Teil seiner Einkäufe an der Kasse. Die Dose und weitere Lebensmittel bezahlte er nicht. Der Mitarbeiter sprach den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren