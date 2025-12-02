PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Arztpraxis - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis im Stadtteil Bergheim ein.

Die Unbekannten drangen auf bislang unbekannte Art und Weise in die Praxisräume in der Bismarckstraße ein und durchwühlten Schränke und Schubladen nach stehlenswerten Gegenständen. Dabei entnahmen sie aus einem Sparschwein das Münzgeld. Inwiefern sie weitere Gegenstände mitgehen ließen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Eindringlingen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

