Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Goldschmuck aus Wohnhaus gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag wurde Schmuck aus einem Wohnhaus im Bollweg gestohlen.

Einer bislang unbekannten Täterschaft gelang im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 17:40 Uhr der Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Um in das Innere des Wohnanwesens zu gelangen, wurde zunächst eine Gittertür vor einem Terrassenfenster geöffnet und im weiteren Verlauf das Glas des Fensters eingeschlagen. In dem Wohnhaus wurde unter anderem in mehreren Schubladen nach Wertgegenständen gesucht.

Ersten Ermittlungen zufolge bereicherte sich die Täterschaft an sämtlichen hochwertigen Schmuckstücken aus Gold. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von den Spezialistinnen und Spezialisten des Fachdezernats für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

