Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: 16-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Freitagvormittag, den 28. November 2025, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Hemsbach vermisst. Der letzte persönliche Kontakt zwischen Angehörigen und der Vermissten bestand Mitte November. Bisherige Überprüfungen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Als Hinwendungsorte gelten der Raum Frankfurt bzw. der Raum Herne in Nordrhein-Westfalen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 150-155 cm groß, ca. 40 kg schwer, schlanke Statur und lange schwarze Haare. Die Vermisste trägt Ohrringe/Piercings. Zudem hat sie mehrere Tattoos (rechtes Schlüsselbein, linker Handrücken, Hüfte) sowie Narben an beiden Armen. Die Vermisste soll oft schwarze Schuhe der Marke "Hello Kitty" tragen.

Ein Lichtbild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/hemsbach-lkr-rhein-neckar-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf und bei jeder Polizeidienststelle angenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell