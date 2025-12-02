PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Weinautomat - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen beschädigten Unbekannte in Angelbachtal einen Getränkeautomaten für Wein.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Freitagmorgen, 8.30 Uhr, indem sie einen Silvesterböller ins Münzausgabefach des Weinautomaten auf dem Festplatz in der Schulstraße legten und anzündeten. Durch die Explosion und die Hitzeentwicklung im Geräteinneren wurde die Steuerungselektronik des Geräts beschädigt. Auch das Geldscheinfach wurde in Mitleidenschaft gezogen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bezifferbar, es ist jedoch von irreparablen Schäden auszugehen. Eine Zeugin gab an, mehrere Personen im kindlichen Alter beobachtet zu haben, die sich in der Nähe des Automaten aufgehalten hatten und plötzlich weggerannt seien. Eine Beschreibung konnte sie jedoch nicht abgeben.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 12:05

    POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aus einem Einfamilienhaus in der Dürerstraße wurden am Montagabend neben Bargeld auch Schmuck entwendet. Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:15 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft eine Balkontür im Erdgeschoss auf und gelangte im weiteren Verlauf in die Räumlichkeiten des ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:22

    POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Arztpraxis - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis im Stadtteil Bergheim ein. Die Unbekannten drangen auf bislang unbekannte Art und Weise in die Praxisräume in der Bismarckstraße ein und durchwühlten Schränke und Schubladen nach stehlenswerten Gegenständen. Dabei entnahmen sie aus einem Sparschwein das Münzgeld. Inwiefern sie weitere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren