Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten und Sachschaden

Reutlingen (ots)

Wendlingen (ES): Kurve geschnitten

Auf rund 18.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 46-Jähriger am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Wertstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Wertstraße in Richtung Köngen unterwegs. In der dortigen Linkskurve fuhr er den polizeilichen Ermittlungen zufolge nicht möglichst weit rechts, sondern schnitt die Kurve. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW Sharan eines 45-Jährigen. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. (cw)

Rottenburg (TÜ): Pedelec-Fahrerin von Pkw erfasst

Eine Radlerin ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht worden. Die 58-Jährige war gegen 9.45 Uhr mit ihrem Pedelec aus Richtung Stadtmitte kommend auf dem Eugen-Bolz-Platz unterwegs. Hierbei überfuhr sie den Fußgängerüberweg, was durch einen 62-jährigen Mercedes-Lenker offensichtlich zu spät bemerkt wurde. Der Wagen erfasste die Radfahrerin, infolgedessen sich diese beim anschließenden Sturz verletzte. Während am Rad ein minimaler Schaden von etwa 100 Euro entstand, wird der Sachschaden am Pkw auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. (gj)

Nehren (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Eine 61-Jährige, die als Fahrgast in einem Taxi mitfuhr, hat sich bei einem Auffahrunfall in der Bahnhofstraße am Mittwochmittag leichte Verletzungen zugezogen. Zuvor befuhr gegen 13.30 Uhr ein 28-Jähriger mit einem Mercedes Taxi die Bahnhofstraße und musste hierbei an einem beschrankten Bahnübergang verkehrsbedingt anhalten. Dies wurde durch einen nachfolgenden Peugeot, den ein 49 Jahre alter Mann steuerte, zu spät bemerkt. Dieser prallte infolgedessen auf das Heck des Mercedes. Die Frau begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beiden Wagen entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro. (gj)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Gerhard Jaudas (gj), Telefon 07121/942-1109

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

