Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

St. Johann (RT): Zu schnell auf Schneeglätte unterwegs

Die winterlichen Straßenverhältnisse haben am Montagnachmittag in Würtingen zu einem Verkehrsunfall geführt. Dort war kurz vor 17.30 Uhr ein 31-Jähriger mit einem VW Golf auf der Münsinger Straße von Gächingen herkommend unterwegs. Dessen gefahrene Geschwindigkeit dürfte der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Schneeglätte nicht angepasst gewesen sein, weshalb der Mann mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Bordstein überfuhr. Im weiteren Verlauf geriet der Golf ins Schleudern und prallte in einen entgegenkommenden VW Passat einer 37-Jährigen sowie gegen einen Renault Transporter, den ein 59 Jahre alter Mann lenkte. Die Beteiligten wurden vor Ort durch Rettungskräfte untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. (gj)

Owen (ES): Fußgänger von Pkw erfasst

Ein Jugendlicher ist bei der Kollision mit einem Pkw am Montagmorgen verletzt worden. Der 15-Jährige überquerte gegen 7.30 Uhr unvermittelt und rennend die Kirchheimer Straße hinter der Einmündung zur Weinbergstraße. Eine 73-jährige Mercedes-Lenkerin, die zu diesem Zeitpunkt auf der Kirchheimer Straße in Richtung Brucken unterwegs war, konnte trotz des verkehrsbedingt stockenden Verkehrs ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten, wodurch der 15-Jährige durch den Wagen erfasst und verletzt wurde. Er musste in der Folge mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden von rund 2.500 Euro. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Nicht ausreichender Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, den eine 24-Jährige am Dienstagmorgen auf der B27, kurz vor der Ausfahrt Leinfelden-Echterdingen-Mitte verursacht hat. Die Frau war gegen 8.15 Uhr mit ihrem VW Polo auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 46-Jährige mit ihrem 2er BMW im stockenden Berufsverkehr abbremsen musste und krachte ihr ins Heck. Während die BMW-Fahrerin unverletzt blieb, erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen. Sie konnte aber von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens vor Ort ambulant behandelt werden, sodass ein Transport ins Krankenhaus nicht notwendig war. Ihr VW, an dem ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstanden war, musste nachfolgend abgeschleppt werden. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Der Wagen blieb fahrbereit. Weil auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Meßstetten (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L 196 erlitten. Die 32-Jährige war kurz vor 14 Uhr mit einem VW Passat auf der Landesstraße von Heinstetten herkommend in Richtung Hartheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend übersteuerte die Fahrerin ihren Wagen, querte die Straße und kam an einer Böschung an der linken Seite zum Stehen. In ihrem VW hatten hierbei sämtliche Airbags ausgelöst. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell