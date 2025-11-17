Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Totalschaden an Wohnmobil verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker hat zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, fünf Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Eugenstraße ein Wohnmobil schwer beschädigt und ist anschließend geflüchtet. An dem geparkten, älteren Wohnmobil der Marke Mercedes-Benz konnten auf der linken Fahrzeugseite massive Unfallschäden festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 30.000 Euro beziffert, was einem Totalschaden gleichkommt. Möglicherweise hatten Zeugen gegen 4.30 Uhr entsprechende Unfall- und Motorengeräusche wahrgenommen. Beim Verursachergefährt dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug handeln. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder dessen Lenker geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einer stundenlangen Straßensperrung und entsprechenden Verkehrsbehinderungen ist es nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B297 zwischen der Abzweigung Lindorf und Kirchheim gekommen. Ein 27-Jähriger war gegen 8.25 Uhr mit seinem mit Erdaushub beladenen Mulden-Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Kirchheim unterwegs. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem tonnenschweren Fahrzeug zunächst weit nach rechts und aufs Bankett. In der Folge kippte der gesamte Sattelzug nach rechts, kollidierte mit einer Überfahrung und blieb letztendlich auf der Seite im Straßengraben bzw. im dortigen Bachbett liegen. Der leichtverletzte Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Fahrzeugs musste zunächst die Ladung mit einem hinzugezogenen Bagger abgebaggert werden, bevor der Sattelzug mit zwei Spezialfahrzeugen geborgen werden konnte. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren mussten neben der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten auch Mitarbeiter des Amtes für Wasserwirtschaft und Bodenschutz des Landratsamtes hinzugezogen werden. Zudem war die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis gegen 14.30 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. An dem Sattelzug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 60.000 Euro entstanden sein. Der Flurschaden an Bachbett, Böschung und der Überfahrung wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. (cw)

Burladingen-Salmendingen (ZAK): Pedelec-Fahrer gestürzt und verletzt

Ein Radfahrer hat sich am Samstagnachmittag beim Sturz mit seinem Pedelec verletzt. Der 71-Jährige war kurz nach 14 Uhr mit seinem Rad auf einem Feldweg zwischen Salmendingen und dem Dreifürstenstein unterwegs, als er in einem Kurvenbereich alleinbeteiligt zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Rettungsdienst fuhr den Mann nach der Erstversorgung in eine Klinik. (gj)

