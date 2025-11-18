Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Erneuter Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei gegen Gewalt - 40 Anzeigen, 2 Festnahmen und 2 vollstreckte Haftbefehle in Bayern

München (ots)

Die Bundespolizei ist am vergangenen Wochenende (14.-16. November) gezielt gegen Gewaltkriminalität an Bahnhöfen vorgegangen. Für die im Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München waren in der Spitze zeitgleich rund 300 Beamtinnen und Beamte an den Hauptbahnhöfen München, Nürnberg, Regensburg und Aschaffenburg eingesetzt. Das Ergebnis waren 919 Identitätsfeststellungen und knapp 40 Ermittlungsverfahren, 4 davon wegen Gewaltdelikten. Die Einsatzkräfte stellten 26 Verstöße gegen Allgemeinverfügungen der Bundespolizei fest, die das Mitführen von gefährlichen Gegenständen in den vier Bahnhöfen untersagten. Die Beamten nahmen 2 Personen vorläufig fest und vollstreckten 2 Haftbefehle. Ferner erteilten sie 57 Platzverweise und führten 25 sogenannte Gefährderansprachen durch. In München wurde z.B. am Samstag ein polnischer Staatsangehöriger mit zwei Schreckschusswaffen, 216 dazugehörige Patronen, eine Soft-Air-Waffe und zwei Cuttermesser festgestellt. Die Kontrolle fand im Rahmen der Allgemeinverfügung statt. Ein wichtiges Ziel des Schwerpunkteinsatzes war, erneut ein klares Zeichen gegen Gewalt und Störungen im Bahnbereich zu setzen. Die Angaben zu bundesweiten Feststellungen am vergangenen Wochenende finden Sie in der Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6160446

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell