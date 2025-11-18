PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Erneuter Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei gegen Gewalt - 40 Anzeigen, 2 Festnahmen und 2 vollstreckte Haftbefehle in Bayern

München (ots)

Die Bundespolizei ist am vergangenen Wochenende (14.-16. November) 
gezielt gegen Gewaltkriminalität an Bahnhöfen vorgegangen. Für die im
Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München waren in 
der Spitze zeitgleich rund 300 Beamtinnen und Beamte an den 
Hauptbahnhöfen München, Nürnberg, Regensburg und Aschaffenburg 
eingesetzt. 
 
Das Ergebnis waren 919 Identitätsfeststellungen und knapp 40 
Ermittlungsverfahren, 4 davon wegen Gewaltdelikten. Die Einsatzkräfte
stellten 26 Verstöße gegen Allgemeinverfügungen der Bundespolizei 
fest, die das Mitführen von gefährlichen Gegenständen in den vier 
Bahnhöfen untersagten.   
 
Die Beamten nahmen 2 Personen vorläufig fest und vollstreckten 2 
Haftbefehle. Ferner erteilten sie 57 Platzverweise und führten 25 
sogenannte Gefährderansprachen durch.   
In München wurde z.B. am Samstag ein polnischer Staatsangehöriger mit
zwei Schreckschusswaffen, 216 dazugehörige Patronen, eine 
Soft-Air-Waffe und zwei Cuttermesser festgestellt. Die Kontrolle fand
im Rahmen der Allgemeinverfügung statt. 
Ein wichtiges Ziel des Schwerpunkteinsatzes war, erneut ein klares 
Zeichen gegen Gewalt und Störungen im Bahnbereich zu setzen.   
 
Die Angaben zu bundesweiten Feststellungen am vergangenen Wochenende 
finden Sie in der Pressemitteilung 
des Bundespolizeipräsidiums unter 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6160446

Rückfragen bitte an:

Matthias Knott
Pressestelle
Telefon: 089 12149-1019
E-Mail: presse.muenchen@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

