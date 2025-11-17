Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: KI-Chatbot "berät falsch": Mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz bei der Einreise aus Tschechien

Selb, 17.11.2025

Selb/Schirnding - Nicht immer liegen die beliebten KI-Chatbots richtig. Diese Erfahrung machte ein Trio am Samstag (15. November) gegen Mittag nach ihrer Einreise aus Tschechien. Bei der Kontrolle am ehemaligen Grenzübergang Schirnding durch Kräfte der Bundespolizeiinspektion Selb gaben sie zu, auf dem grenznahen Markt eingekauft zu haben. Sie hatten sich zuvor jedoch über einen KI-Chatbot beraten lassen und waren sich sicher, keine verbotenen Gegenstände eingeführt zu haben.

Bei der Kontrolle fand man dann jedoch ein Faustmesser mit Fingerring, drei Wurfsterne, zwei Kampfmesser und einen Teleskopschlagstock. Der Umgang mit diesen Gegenständen ist nach dem Waffengesetz verboten und stellt eine Straftat dar.

Gegen den 26-jährigen Fahrer und seine Mitfahrer im Alter von 22 und 23 Jahren wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die verbotenen Gegenstände wurden eingezogen und werden vernichtet. Gegen den türkischen Fahrer wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet

