PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: KI-Chatbot "berät falsch": Mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz bei der Einreise aus Tschechien

Selb (ots)

Selb, 17.11.2025

Selb/Schirnding - Nicht immer liegen die beliebten KI-Chatbots richtig. Diese Erfahrung machte ein Trio am Samstag (15. November) gegen Mittag nach ihrer Einreise aus Tschechien. Bei der Kontrolle am ehemaligen Grenzübergang Schirnding durch Kräfte der Bundespolizeiinspektion Selb gaben sie zu, auf dem grenznahen Markt eingekauft zu haben. Sie hatten sich zuvor jedoch über einen KI-Chatbot beraten lassen und waren sich sicher, keine verbotenen Gegenstände eingeführt zu haben.

Bei der Kontrolle fand man dann jedoch ein Faustmesser mit Fingerring, drei Wurfsterne, zwei Kampfmesser und einen Teleskopschlagstock. Der Umgang mit diesen Gegenständen ist nach dem Waffengesetz verboten und stellt eine Straftat dar.

Gegen den 26-jährigen Fahrer und seine Mitfahrer im Alter von 22 und 23 Jahren wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die verbotenen Gegenstände wurden eingezogen und werden vernichtet. Gegen den türkischen Fahrer wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet

Rückfragen bitte an:

Reinhard Maschewski
_______________________________________________
Bundespolizeiinspektion Selb | Öffentlichkeitsarbeit
Ringstraße 55 | 95100 Selb

Telefon: 09287 9651-1105
Mobil: 0175-9020574
E-Mail: reinhard.Maschewski@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.selb.presse@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion München
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion München
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren