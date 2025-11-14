Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Körperverletzung am Bahnhof Lauf (r. Pegnitz) - Zeugenaufruf

Lauf (r. Pegnitz) (ots)

Zwei Männer sind am Freitag (31. Oktober) am Bahnhof Lauf (r. Pegnitz) in einen Streit geraten, dabei wurde einer zu Boden geschlagen. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg wurde von der Polizeiinspektion Lauf gegen 21 Uhr darüber informiert, dass es am Bahnhof Lauf (r. Pegnitz) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein soll.

Nach ersten Ermittlungen kam es am Bahnsteig zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem polnischen Staatsangehörigen und einem bislang Unbekannten. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte auf den Polen eingeschlagen haben, bis dieser zu Boden ging.

Nachdem der unbekannte Täter bemerkt hatte, dass Zeugen die Polizei riefen, flüchtete er. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung brachte kein Ergebnis . Der 48-jährige Pole wurde im Gesicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Klinikum verbracht.

Zur Rekonstruktion des Tatablaufs, bittet die Bundespolizei Nürnberg darum Reisende welche sich am 31. Oktober 2025, gegen 21:00 Uhr am Bahnhof Lauf befunden haben, Kontakt mit der Nürnberger Bundespolizei, unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder über die E-Mail-Adresse bpoli.nuernberg@polizei.bund.de aufzunehmen

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell